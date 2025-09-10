ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Субсидія 2025: як перевірити, чи призначили пільгу на оплату комунальних

Середа 10 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Субсидія 2025: як перевірити, чи призначили пільгу на оплату комунальних Як перевірити призначення субсидії (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть перевірити наявність субсидії на неопалювальний сезон в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд oline" у Telegram.

Як перевірити наявність субсидії

Щоб перевірити наявність субсидії, потрібно:

  • перейти на портал електронних послуг ПФУ;
  • авторизуватися за допомогою КЕП, Дія.Підпису або ID.GOV.UA;
  • у меню вибрати розділ "Мої повідомлення";
  • відкрити вкладку "Індивідуальні
    повідомлення".

Субсидія 2025: як перевірити, чи призначили пільгу на оплату комунальнихАлгоритм перевірки наявності субсидії у кабінеті ПФУ (скриншот)

Призначення субсидії

Субсидії призначають раз на рік з травня по квітень, а розраховуються:

  • на неопалювальний сезон - з 1 травня до 30 вересня;
  • на опалювальний сезон - з 1 жовтня до 30 квітня.

Умови надання субсидій не змінились. Втім, якщо у вас змінились відомості про майновий стан або склад домогосподарства, то протягом 30 днів потрібно повідомити про це ПФУ.

Кому необхідно звернутися із заявою

Окремо щороку звертатися для призначення субсидії із заявою та декларацією до ПФУ потрібно, якщо:

  • ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є ВПО;
  • кількість осіб, які фактично проживають у житлі, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

Як подати документи

Подати документи до Пенсійного фонду можна:

  • поштою або особисто в одному з сервісних центрів ПФУ;
  • через вебпортал ПФУ (вибрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу”) або мобільний додаток ПФУ;
  • через портал "Дія" (ввести у пошуку "Заява на субсидію");
  • у ЦНАП (через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради).

Читайте також про те, що у вересні українці отримали субсидії та пільги на комуналку за серпень. У деяких родин розмір виплат змінився через перерахунок доходів.

Раніше ми писали про те, що НБУ вважає підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для українців неминучим кроком, аби стабілізувати економіку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Субсидії в Україні Послуги ЖКГ
Новини
Під ударом три воєводства та закриті аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу
Під ударом три воєводства та закриті аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України