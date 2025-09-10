Субсидія 2025: як перевірити, чи призначили пільгу на оплату комунальних

Українці можуть перевірити наявність субсидії на неопалювальний сезон в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як перевірити наявність субсидії

Щоб перевірити наявність субсидії, потрібно:

перейти на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватися за допомогою КЕП, Дія.Підпису або ID.GOV.UA;

у меню вибрати розділ "Мої повідомлення";

відкрити вкладку "Індивідуальні

повідомлення".

Алгоритм перевірки наявності субсидії у кабінеті ПФУ (скриншот)

Призначення субсидії

Субсидії призначають раз на рік з травня по квітень, а розраховуються:

на неопалювальний сезон - з 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня до 30 квітня.

Умови надання субсидій не змінились. Втім, якщо у вас змінились відомості про майновий стан або склад домогосподарства, то протягом 30 днів потрібно повідомити про це ПФУ.

Кому необхідно звернутися із заявою

Окремо щороку звертатися для призначення субсидії із заявою та декларацією до ПФУ потрібно, якщо:

ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є ВПО;

кількість осіб, які фактично проживають у житлі, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

Як подати документи

Подати документи до Пенсійного фонду можна: