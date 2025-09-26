ua en ru
Жителям Сумщини компенсуватимуть витрати на електроенергію: кого стосується

Сумська область, П'ятниця 26 вересня 2025 16:07
Компенсацію надаватимуть із 1 жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 1 жовтня мешканці прикордонних громад Сумської області отримуватимуть компенсацію за електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Про це пише РБК-України із посиланням на постанову Кабміну.

Хто отримає допомогу

Йдеться про родини, які живуть на територіях активних або можливих бойових дій та вже користуються субсидіями чи пільгами.

У Сумській області до зони можливих бойових дій входять повністю або частково 20 прикордонних громад. Ще три громади - Білопільська, Середина-Будська та Великописарівська - мають статус територій активних бойових дій.

Скільки компенсують

Згідно з постановою, держава відшкодовуватиме вартість:

  • 100 кВт на кожного члена родини;
  • але не більше 300 кВт на сім’ю.

Наприклад, якщо у родині четверо людей і більше, компенсація становитиме максимум 300 кВт.

Як нараховуватимуть

Подавати заяви не потрібно - виплати нараховуватиме Пенсійний фонд автоматично разом із субсидіями та пільгами.

Коли припиняться виплати

Компенсація скасовується у випадках, якщо:

  • родина виїде за межі відповідної території;
  • втратить право на субсидію чи пільги;
  • житло буде зруйноване;
  • громада втратить статус зони бойових дій.

Програма для прифронтових регіонів

Ця ініціатива охоплює не лише Сумщину. Допомогу отримають понад 120 тисяч домогосподарств у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а також частково на Херсонщині.

Читайте також про те, що ЮНІСЕФ оголосив зимовий план для підтримки українців на 2025-2026 роки, він передбачає 65 мільйонів доларів допомоги. Пріоритет - домогосподарства у прифронтових регіонах, де потреби є найгострішими.

Раніше ми детально пояснювали, як українці можуть самостійно перевірити, чи призначили їм субсидію.

