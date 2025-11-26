"Зимова підтримка": скільки сімей біля фронту вже отримали компенсацію за електроенергію

Понад 280 тисяч сімей у прифронтових регіонах вже отримали державну компенсацію на оплату електроенергії в рамках програми "Зимова підтримка".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram .

Компенсація за електроенергію

Йдеться про цільову допомогу, покликану полегшити проходження зимового періоду та покрити базові потреби родин, які живуть у зоні підвищених ризиків.

Скільки компенсує держава: 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця, але не більше 300 кВт·год на сім’ю.

Програма стартувала 1 жовтня, і нарахування відбуваються щомісяця протягом холодного сезону.

Як надходить виплата

Компенсацію перераховують автоматично - разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату комунальних послуг. Жодних додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно.

Що таке "Зимова підтримка"

Нагадаємо, що програма "Зимова підтримка" у 2025 році складається із кількох ініціатив. Зокрема, вона передбачає разову виплату у 1000 гривень для всіх українців, а також одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень для найбільш незахищених верств населення.

Крім того, уряд також планує запустити програму - безкоштовні 3 000 км від "Укрзалізниці". Ця ініціатива дозволить українцям подорожувати у межах країни і "купувати" квитки за безкоштовні кілометри, а не реальні гроші. Пілотну програму мають запустити уже в грудні на прифронтових маршрутах.