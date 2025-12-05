"Зимова підтримка" через "Укрпошту": на що можна витратити гроші

На що дозволено витрачати кошти "Зимової підтримки"

"Укрпошта" розповідає, що розраховуватися карткою "Національний кешбек" у відділеннях можна лише за витрати, передбачені умовами програми. Дозволено оплачувати:

комунальні послуги;

поштові послуги (відправлення та отримання листів і посилок);

передплату українських газет і журналів;

ліки та інші товари виключно українського виробництва, які входять до переліку програми;

донати на підтримку Збройних сил України.

Оплатити накладений платіж коштами програми можна лише у випадку, якщо вміст посилки - товари українського виробництва, які також входять до переліку "Національного кешбеку".

"Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон - ні", - пояснили в "Укрпошті".

Як оформити "Зимову підтримку"

Заявки приймають у всіх відділеннях "Укрпошти", а також через листонош - для маломобільних громадян. Подати заяву можна до 24 грудня включно.

Для оформлення необхідно мати:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ІПН (РНОКПП) або позначку про його відсутність;

для дітей - свідоцтво про народження (заявку подають батьки на кожну дитину);

для опікунів - документи, що підтверджують особу та опіку.

Громадяни, які подали заявку через "Укрпошту" і не користуються "Дією", отримають SMS про нарахування коштів.