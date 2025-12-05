"Зимова підтримка" через "Укрпошту": на що можна витратити гроші

Понад 1 мільйон українців уже оформили виплати за програмою "Зимова підтримка" через "Укрпошту" та почали отримувати кошти. Поштовий оператор має чіткий перелік товарів та послуг, на які можна витратити 1000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти".
"Укрпошта" розповідає, що розраховуватися карткою "Національний кешбек" у відділеннях можна лише за витрати, передбачені умовами програми. Дозволено оплачувати:
Оплатити накладений платіж коштами програми можна лише у випадку, якщо вміст посилки - товари українського виробництва, які також входять до переліку "Національного кешбеку".
"Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон - ні", - пояснили в "Укрпошті".
Заявки приймають у всіх відділеннях "Укрпошти", а також через листонош - для маломобільних громадян. Подати заяву можна до 24 грудня включно.
Для оформлення необхідно мати:
Громадяни, які подали заявку через "Укрпошту" і не користуються "Дією", отримають SMS про нарахування коштів.
Програма запрацювала 15 листопада 2025 року, і подати заявку може кожен охочий - через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти".
Учасники програми можуть спрямовувати отримані кошти не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання продуктів харчування українського виробництва, що робить цю допомогу ще більш важливою для сімейних бюджетів.
