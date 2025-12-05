RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Зимняя поддержка" через "Укрпочту": на что можно потратить деньги

Фото: На что потратить "Зимнюю доп(facebook.com/ukrposhta)
Автор: Татьяна Веремеева

Более 1 миллиона украинцев уже оформили выплаты по программе "Зимняя поддержка" через "Укрпочту" и начали получать средства. Почтовый оператор имеет четкий перечень товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

На что разрешено тратить средства "Зимней поддержки"

"Укрпочта" рассказывает, что рассчитываться картой "Национальный кэшбек" в отделениях можно только за расходы, предусмотренные условиями программы. Разрешено оплачивать:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги (отправка и получение писем и посылок);
  • подписку украинских газет и журналов;
  • лекарства и другие товары исключительно украинского производства, которые входят в перечень программы;
  • донаты на поддержку Вооруженных сил Украины.

Оплатить наложенный платеж средствами программы можно только в случае, если содержимое посылки - товары украинского производства, которые также входят в перечень "Национального кэшбека".

"Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон - нет", - пояснили в "Укрпочте".

Как оформить "Зимнюю поддержку"

Заявки принимают во всех отделениях "Укрпочты", а также через почтальонов - для маломобильных граждан. Подать заявление можно до 24 декабря включительно.

Для оформления необходимо иметь:

  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • ИНН (РНОКПП) или отметку о его отсутствии;
  • для детей - свидетельство о рождении (заявку подают родители на каждого ребенка);
  • для опекунов - документы, подтверждающие личность и опеку.

Граждане, которые подали заявку через "Укрпочту" и не пользуются "Дією", получат SMS о начислении средств.

Зимняя поддержка в 2025 году

Программа заработала 15 ноября 2025 года, и подать заявку может каждый желающий - через приложение "Дія" или в отделении "Укрпочты".

Участники программы могут направлять полученные средства не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретение продуктов питания украинского производства, что делает эту помощь еще более важной для семейных бюджетов.

Напомним, мы рассказывали, как оформить "Зимнюю поддержку" и на что разрешено тратить эти средства. В целом украинцы уже использовали 473 млн гривен, полученных в рамках программы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что отдельным категориям граждан предусмотрена дополнительная выплата в размере 6 500 гривен - прием заявок на нее стартовал 21 ноября.

