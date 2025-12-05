"Зимняя поддержка" через "Укрпочту": на что можно потратить деньги

Более 1 миллиона украинцев уже оформили выплаты по программе "Зимняя поддержка" через "Укрпочту" и начали получать средства. Почтовый оператор имеет четкий перечень товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".
"Укрпочта" рассказывает, что рассчитываться картой "Национальный кэшбек" в отделениях можно только за расходы, предусмотренные условиями программы. Разрешено оплачивать:
Оплатить наложенный платеж средствами программы можно только в случае, если содержимое посылки - товары украинского производства, которые также входят в перечень "Национального кэшбека".
"Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон - нет", - пояснили в "Укрпочте".
Заявки принимают во всех отделениях "Укрпочты", а также через почтальонов - для маломобильных граждан. Подать заявление можно до 24 декабря включительно.
Для оформления необходимо иметь:
Граждане, которые подали заявку через "Укрпочту" и не пользуются "Дією", получат SMS о начислении средств.
Программа заработала 15 ноября 2025 года, и подать заявку может каждый желающий - через приложение "Дія" или в отделении "Укрпочты".
Участники программы могут направлять полученные средства не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретение продуктов питания украинского производства, что делает эту помощь еще более важной для семейных бюджетов.
Напомним, мы рассказывали, как оформить "Зимнюю поддержку" и на что разрешено тратить эти средства. В целом украинцы уже использовали 473 млн гривен, полученных в рамках программы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что отдельным категориям граждан предусмотрена дополнительная выплата в размере 6 500 гривен - прием заявок на нее стартовал 21 ноября.