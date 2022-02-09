Зимняя Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 10 февраля

Представители сборной Украины в четверг, 10 февраля, будут выступать в четырех видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина .

На старт выйдут 15 представителей Украины. Они будут соревноваться в фигурном катании, горнолыжном спорте, фристайле и санном спорте.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 03:30 начнется мужской финал в фигурном катании. Свою произвольную программу покажет и украинец Иван Шмуратко.

Скелетонист Владислав Гераскевич будет иметь два этапа в своей дисциплине. Первый запланирован на 03:30, второй – на 05:00.

В горнолыжном спорте состоятся соревнования по комбинации. В скоростном спуске среди мужчин честь Украины будет отстаивать Иван Ковбаснюк. Начало в 04:30.

Гонка на 10 км среди женщин состоится в лыжном спорте. Классическим стилем, начиная с 09:00, будут состязаться трио украинок Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех.

У бобслеистки Лидии Гунько будет две тренировки. Монобоб украинки выедет на первый заезд в 11:55. Вторая тренировочная попытка состоится по окончании первой.

Два финала запланированы во фристайле. Смешанная эстафета в акробатике со сборной Украины возьмет старт в 13:00. Второй финал – в 13:50.

Наконец в санном спорте также состоится эстафета. В миксте выступят четверо украинцев – Антон Дукач, Игорь Стахив, Андрей Лисецкий, Елена Стецкив. Начало соревнований – в 15:30.