ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зимняя Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 10 февраля

Новина українською →
Пекин, Среда 09 февраля 2022 20:05
Зимняя Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 10 февраля Фото: Иван Шмуратко (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в четверг, 10 февраля, будут выступать в четырех видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 15 представителей Украины. Они будут соревноваться в фигурном катании, горнолыжном спорте, фристайле и санном спорте.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 03:30 начнется мужской финал в фигурном катании. Свою произвольную программу покажет и украинец Иван Шмуратко.

Скелетонист Владислав Гераскевич будет иметь два этапа в своей дисциплине. Первый запланирован на 03:30, второй – на 05:00.

В горнолыжном спорте состоятся соревнования по комбинации. В скоростном спуске среди мужчин честь Украины будет отстаивать Иван Ковбаснюк. Начало в 04:30.

Гонка на 10 км среди женщин состоится в лыжном спорте. Классическим стилем, начиная с 09:00, будут состязаться трио украинок Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех.

У бобслеистки Лидии Гунько будет две тренировки. Монобоб украинки выедет на первый заезд в 11:55. Вторая тренировочная попытка состоится по окончании первой.

Два финала запланированы во фристайле. Смешанная эстафета в акробатике со сборной Украины возьмет старт в 13:00. Второй финал – в 13:50.

Наконец в санном спорте также состоится эстафета. В миксте выступят четверо украинцев – Антон Дукач, Игорь Стахив, Андрей Лисецкий, Елена Стецкив. Начало соревнований – в 15:30.

К слову, ранее подвели итоги 9 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года. В медальном зачете лидерство захватила Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед