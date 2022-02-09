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Зимова Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 10 лютого

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Пекін, Середа 09 лютого 2022 20:05
Зимова Олімпіада-2022: коли і хто з українців змагається 10 лютого Фото: Іван Шмуратко (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у четвер, 10 лютого, виступатимуть у чотирьох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 15 представників України. Вони змагатимуться у фігурному катанні, гірськолижному спорті, фрістайлі та санному спорті.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 03:30 розпочнеться чоловічий фінал у фігурному катанні. Свою довільну програму покаже і українець Іван Шмуратко.

Скелетоніст Владислав Гераскевич матиме два етапи в своїй дисципліні. Перший запланований на 03:30, другий – на 05:00.

У гірськолижному спорті відбудуться змагання з комбінації. У швидкісному спуску серед чоловіків честь України відстоюватиме Іван Ковбаснюк. Початок о 04:30.

Гонка на 10 км серед жінок відбудеться у лижному спорті. Класичним стилем, починаючи з 09:00, змагатимуться тріо українок – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех.

Бобслеїстка Лідія Гунько матиме два тренування. Монобоб українки виїде на перший заїзд о 11:55. Друга тренувальна спроба відбудеться по закінченні першої.

Два фінали заплановані у фрістайлі. Змішана естафета в акробатиці зі збірною України візьме старт о 13:00. Другий фінал – о 13:50.

Нарешті в санному спорті також відбудеться естафета. У міксті виступлять четверо українців – Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецків. Початок змагань – о 15:30.

До слова, раніше підбили підсумки 9 лютого на зимових Олімпійських іграх 2022 року. У медальному заліку лідерство захопила Німеччина.

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