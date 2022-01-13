ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Китае заявили, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена, все безопасно

Новина українською →
Китай, Четверг 13 января 2022 06:48
В Китае заявили, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена, все безопасно Фото: в Китае заявили о завершении подготовки к Олимпиаде (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Зимние Олимпийские игры в Пекине готовы и безопасны. Об этом заявил директор олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре, который сейчас находится в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua

Дюкре был направлен в Китай для проверки Международным олимпийским комитетом и уже неделю находится в Пекине. Он заявил, что для проведения Олимпиады все готово. Это касается места проведения, уровня обслуживания, гостеприимства и услужливости людей. Также, по его мнению, внутри Олимпиады все безопасно с точки зрения заражений коронавирусом.

Дюкре сообщил, что за неделю своего прибытия в Пекин проделал большую работу совместно с представителями международных спортивных организаций.

"В настоящее время мы находимся на предматчевой стадии и рады, что все выглядит готовым. Мы можем подтвердить, что, как и в тестовых матчах, зона стадиона очень хорошая, и у нас будет захватывающее мероприятие в Пекине", - заявил он.

Он также отметил, что "Руководство по профилактике эпидемий" строго соблюдается в Пекине. Всех прибывших будут тестировать на коронавирус как перед поездкой на Олимпиаду, так и после прибытия. Также все прибывшие должны быть вакцинированы и носить маски.

Отметим, что зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля.

Напомним, что Китай допускает рост заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады. Это связывают с приездом иностранцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Китай
NEWS
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID