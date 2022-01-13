В Китае заявили, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена, все безопасно

Зимние Олимпийские игры в Пекине готовы и безопасны. Об этом заявил директор олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре, который сейчас находится в Китае .

Дюкре был направлен в Китай для проверки Международным олимпийским комитетом и уже неделю находится в Пекине. Он заявил, что для проведения Олимпиады все готово. Это касается места проведения, уровня обслуживания, гостеприимства и услужливости людей. Также, по его мнению, внутри Олимпиады все безопасно с точки зрения заражений коронавирусом.

Дюкре сообщил, что за неделю своего прибытия в Пекин проделал большую работу совместно с представителями международных спортивных организаций.

"В настоящее время мы находимся на предматчевой стадии и рады, что все выглядит готовым. Мы можем подтвердить, что, как и в тестовых матчах, зона стадиона очень хорошая, и у нас будет захватывающее мероприятие в Пекине", - заявил он.

Он также отметил, что " Руководство по профилактике эпидемий" строго соблюдается в Пекине. Всех прибывших будут тестировать на коронавирус как перед поездкой на Олимпиаду, так и после прибытия. Также все прибывшие должны быть вакцинированы и носить маски.