Зимова Олімпіада-2022. ТОП-5 фактів про ігри в Пекіні

XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем проведення Олімпіади та Паралімпіади на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпуре 31 липня 2015 року.

РБК-Україна підготувала головні факти, які потрібно знати про ігри в Пекіні.

Нові дисципліни

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення додати сім нових дисциплін до програми зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Зокрема, в програму додані змагання з бобслею серед жінок-одиначок, змішана естафета в шорт-треку, змагання змішаних команд у стрибках на лижах з трампліну, змагання з фрістайлу серед змішаних команд в дисципліні лижна акробатика, змагання зі сноуборд-кросу серед змішаних команд, чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу в дисципліні "біг-ейр".

Таке рішення, за словами, спортивного директора МОК Кіта Макконнелла дозволить зробити Олімпійські ігри "більш молодіжними і гендерно збалансованими".

Фото: біатлоністка (GettyImages)

Гендерна рівність

На Олімпіаді-2022 в Пекіні буде рекордна для зимових Олімпійських ігор кількість жінок-спортсменок і змагань за їх участю. Квота жінок серед учасників ігор зросла з 41% до 45,44%. Варто відзначити, що в перших зимових Олімпійських іграх в Шамонах в 1924 році взяли участь всього 13 жінок.

Як стало відомо, жінок стало більше в таких дисциплінах як: бобслей, скелетон, хокей, санний і лижний спорт. У скелетоні, ковзанярському спорті, гірських лижах, лижних гонках, фрістайлі та сноуборді вперше буде рівна кількість чоловіків і жінок серед спортсменів.

Фото: одна з локацій Оліпіади (GettyImages)

Повторне використання майданчиків

Китайці вирішили раціонально підійти до питання, і знову використовувати майданчики, які залишилися з літніх Олімпійських ігор-2008. Зокрема, 5 об'єктів будуть використовуватися повторно.

Національний стадіон "Пташине гніздо", який приймав церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор 2008 року, знову буде використаний для тих самих цілей.

Фото: національний стадіон (GettyImages)

Національний плавальний комплекс, де в 2008 році проходили змагання з водних видів спорту, в 2022 році використають для керлінгу.

Державний палац спорту, який у 2008 році приймав змагання зі спортивної гімнастики, стрибків на батуті та гандболу, Олімпіаді-2022 буде необхідний для проведення чемпіонатів з хокею. З такою ж метою буде використаний спортивний центр "Укесон". Він стане головною ареною хокейного турніру Пекіна-2022.

У 2008 році столичний Палац спорту приймав турнір з волейболу. На зимовій Олімпіаді-2022 там пройдуть змагання з шорт-треку та фігурного катання.

Фото: талісман Олимпиади (GettyImages)

Талісман і емблема

Офіційним талісманом зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні стане панда на ім'я Бін Дунь Дунь. Бін означає "лід" і символізує "чистоту і силу", а Дунь Дунь - значить "здоровий, міцний і життєрадісний". Варто відзначити, що слово "Дунь" часто використовують, коли мова заходить про дітей. Китайці впевнені, що панда Бін Дунь Дунь - це уособлення сили тіла і волі спортсменів.

Фото: емблема Олімпіади (GettyImages)

За основу емблеми ігор взяли китайський ієрогліф "зима" (冬). Він зображує ковзаняра у верхній частині і лижника в нижній. Посередині можна розгледіти мальовничі гори, лижні траси і льодові ковзанки, які чекають олімпійських чемпіонів і вболівальників.

Подарунки переможцям

Кожен переможець Олімпіади отримає індивідуальний подарунок, оснований на дизайні талісмана Ігор-2022. Його доповнить вінок, сплетений з сосни, бамбука і сливи. Саме ці рослини відомі в Китаї як "три друга холоду". Вони символізують завзятість, життєву силу і висловлюють повагу і добрі побажання.

Варто відзначити, що букети для переможців будуть робитися вручну. Кашеміровий пучок збереже форму справжнього букета і стане "вічною олімпійською квіткою". Для створення квіткових композицій будуть використовувати: китайські троянди, конвалії, гортензії, лаври і оливки. Всі ці рослини за китайською традицією приносять дружбу, завзятість, щастя, єдність, перемогу і мир. Прикрашені букети будуть синьою стрічкою - кольором, який підкреслює елементи зимового спорту.