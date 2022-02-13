ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зимова Олімпіада 2022: збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті

Новость на русском →
Пекін, Неділя 13 лютого 2022 14:39
Зимова Олімпіада 2022: збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті Фото: Сюзанн Шултінг (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулася жіноча естафета на 3000 метрів у шорт-треці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному забігу взяло участь чотири команди: Південна Корея, Китай, Нідерланди та Канада.

Переможницями стали головні фаворитки змагань – збірна Нідерландів. Крім перемоги нідерландки встановили олімпійський рекорд. Срібну медаль виборола команда Кореї, а "бронзу" здобули китаянки.

Результати жіночої естафети:

"золото" – Нідерланди – 4:03,409

"срібло" – Південна Корея – 4:03,627

"бронза" – Китай – 4:03,863

Нагадаємо, що французький біатлоніст Кантен Фійон-Майє переміг в гонці переслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог