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Олимпиада 2022: австрийский сноубордист выиграл "золото" в параллельном гигантском слаломе

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Пекин, Вторник 08 февраля 2022 13:30
Олимпиада 2022: австрийский сноубордист выиграл "золото" в параллельном гигантском слаломе Фото: Бенджамин Карл (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Определились призеры Олимпийских игр в сноуборде по дисциплине параллельный гигантский слалом среди мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В заезде за бронзу участвовали итальянец Роланд Фишналлер и натурализованный американец из команды ОКР Вик Уайлд. Бонзовую награду выиграл представитель команды ОКС.

В финале состязались австриец Бенджамин Карл и словенец Тим Мастнак. "Золото" выиграл австрийский сноубордист Бенджамин Карл. Словенец остался с серебряной наградой.

Напомним. что определились призеры Олимпийских игр в сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом среди женщин.

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