Зимові Олімпійські ігри-2022: Йоганнес Бьо здобув четверто "золото" в біатлоні
На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася остання гонка у чоловічому біатлоні. На старт вийшло двоє українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
Переможцем гонки в мас-старті став норвежець Йоганнес Бьо. Для 28-річного біатлоніста ця нагорода стала четвертою золотою і загальною п'ятою загальний на Іграх в Пекіні. На дистанції він допустив 4 промахи.
На 40,3 секунди від Бьо-молодшого відстав швед Мартін Понсілуома (2 постріли в "молоко"). Третім фінішував ще один норвежець – Ветле Шостад Крістіансен. На вогневих рубежах він схибив тричі.
Найкращим із українців став Дмитро Підручний. У стрільбі він припустився сімох промахів і завершив мас-старт на 24-й позиції. Відставання від Йоганнеса Бьо – 4:01,8.
Натомість Артем Прима на чотирьох вогневих рубежах схибив ті ж 7 разів. Однак, на дистанції ходом програв більше. Переможець "привіз" йому майже 5 хвилин переваги. Як наслідок, Прима лише 28-й.
Раніше Йоганнес Бьо здобув золоті нагороди в спринті, чоловічій та змішаних естафетах. За підсумками індивідуальної гонки він виборов бронзову медаль.
Підсумки біатлонного мас-старту 15 км, чоловіки:
- Йоганнес Бьо
- Мартін Понсілуома (+40,3)
- Ветле Шостад Крістіансен (+1:12,5)
...
24. Дмитро Підручний (+4:01,8)
28. Артем Прима (+4:58,2)
До слова, жіночий мас-старт завершився перемогою француженки Жустін Бреза-Буше.
Нагадаємо, що українська бобслеїстка Гунько здала позитивний допінг-тест на зимовій Олімпіаді-2022.