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Зимові Олімпійські ігри-2022: Йоганнес Бьо здобув четверто "золото" в біатлоні

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Пекін, П'ятниця 18 лютого 2022 11:50
Зимові Олімпійські ігри-2022: Йоганнес Бьо здобув четверто "золото" в біатлоні Фото: Йоганнес Бьо – 4-разовий чемпіон Пекіна-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася остання гонка у чоловічому біатлоні. На старт вийшло двоє українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

Переможцем гонки в мас-старті став норвежець Йоганнес Бьо. Для 28-річного біатлоніста ця нагорода стала четвертою золотою і загальною п'ятою загальний на Іграх в Пекіні. На дистанції він допустив 4 промахи.

На 40,3 секунди від Бьо-молодшого відстав швед Мартін Понсілуома (2 постріли в "молоко"). Третім фінішував ще один норвежець – Ветле Шостад Крістіансен. На вогневих рубежах він схибив тричі.

Найкращим із українців став Дмитро Підручний. У стрільбі він припустився сімох промахів і завершив мас-старт на 24-й позиції. Відставання від Йоганнеса Бьо – 4:01,8.

Натомість Артем Прима на чотирьох вогневих рубежах схибив ті ж 7 разів. Однак, на дистанції ходом програв більше. Переможець "привіз" йому майже 5 хвилин переваги. Як наслідок, Прима лише 28-й.

Раніше Йоганнес Бьо здобув золоті нагороди в спринті, чоловічій та змішаних естафетах. За підсумками індивідуальної гонки він виборов бронзову медаль.

Підсумки біатлонного мас-старту 15 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Мартін Понсілуома (+40,3)
  3. Ветле Шостад Крістіансен (+1:12,5)

...

24. Дмитро Підручний (+4:01,8)

28. Артем Прима (+4:58,2)

До слова, жіночий мас-старт завершився перемогою француженки Жустін Бреза-Буше.

Нагадаємо, що українська бобслеїстка Гунько здала позитивний допінг-тест на зимовій Олімпіаді-2022.

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