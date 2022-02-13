Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 14 февраля
Представители сборной Украины в понедельник, 14 февраля, будут выступать в трех видах спорта.
Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.
На старт должны выйти 5 представителей Украины. Они будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.
В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.
В 03:15 начнутся соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду украинская пара Александры Назаровой и Максима Никитина покажет произвольный танец.
В бобслее у Лидии Гунько и компании будет два заезда среди монобобов. Первый начнется в 03:30. Старт второго назначен на 05:00.
Во фристайле, начиная с 09:00, будут соревноваться женщины. Первая квалификация в акробатике была перенесена с 13 февраля. На старт выйдут украинки Ольга Полюк и Анастасия Новосад (под вопросом).
К слову, ранее подвели итоги 13 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине.