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Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 14 лютого

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Пекін, Неділя 13 лютого 2022 19:40
Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 14 лютого Фото: Максим Нікітін і Олександра Назарова (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у понеділок, 14 лютого, виступатимуть у трьох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт повинні вийти 5 представників України. Вони змагатимуться у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 03:15 розпочнуться змагання у фігурному катанні. У танцях на льоду українська пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна покаже довільний танець.

У бобслеї Лідія Гунько та компанія матимуть два заїзди серед монобобів. Перший розпочнеться о 03:30. Старт другого призначений на 05:00.

У фрістайлі, починаючи з 09:00, змагатимуться жінки. Перша кваліфікація в акробатиці була перенесена з 13 лютого. На старт вийдуть українки Ольга Полюк і Анастасія Новосад (під питанням).

До слова, раніше підбили підсумки 13 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

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