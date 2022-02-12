Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 13 февраля

Представители сборной Украины в воскресенье, 13 февраля, будут выступать в двух видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина .

На старт выйдут 7 представителей Украины. Они будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В бобслее у Лидии Гунько будет два заезда среди монобобов. Первый начнется в 03:30. Старт второго назначен на 05:00.

В биатлоне женщины побегут 10-километровую гонку преследования. Честь Украины будут отстаивать Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Начало – в 11:00.

Тем временем мужская гонка преследования рассчитана на 12,5 км. Там Украина тоже будет представлена тройкой спортсменов. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко уйдут в бой начиная с 12:45.