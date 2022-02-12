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Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 13 лютого

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Пекін, Субота 12 лютого 2022 23:15
Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 13 лютого Фото: Дмитро Підручний (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Представники збірної України у неділю, 13 лютого, виступатимуть у двох видах спорту.

Розклад виступів українських спортсменів і час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

На старт вийдуть 7 представників України. Вони змагатимуться у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

У бобслеї Лідія Гунько матиме два заїзди серед монобобів. Перший розпочнеться о 03:30. Старт другого призначений на 05:00.

У біатлоні жінки бігтимуть 10-кілометрову гонку переслідування. Честь України відстоюватимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Початок – об 11:00.

Натомість чоловіча гонка переслідування розрахована на 12,5 км. Там Україна теж буде представлена трійкою спорстменів. Дмитро Підручний, Артем Прима й Антон Дудченко підуть у бій з 12:45.

До слова, раніше підбили підсумки 12 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

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