ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого

Новость на русском →
Пекін, Середа 16 лютого 2022 19:55
Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого Фото: Канада та США зійдуться у фіналі хокейного турніру серед жінок (AP Photo)
Автор: Антон Федорців

У четвер, 17 лютого, розіграють шість комплектів нагород. Українські спортсмени в цей день участі в змаганнях не братимуть.

Розклад олімпійських битв за медалі та час трансляції змагань підкаже РБК-Україна.

У тринадцятий змагальний день розіграють 6 комплектів нагород. Фінали заплановані в жіночому хокеї, гірськолижному спорті, фрістайлі, ковзанярському спорті, у фігурному катанні та лижному двоборстві.

У прямому ефірі олімпійський турнір можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 06:10 розпочнеться фінал хокейного турніру серед жінок. Олімпійське "золото" прогнозовано розіграють збірні Канади та США. Бронзові нагороди оформили фінки.

Змагання у суперкомбінації серед жінок призначені на 08:00. Гірськолижниці боротимуться за медалі в слаломі. На старт вийдуть 26 спортсменок.

Фінал у жіночому фрістайлі (дисципліна – скі-крос) розпочнеться о 09:20. Чинна чемпіонка Келсі Серва завершила кар'єру та не зможе захистити здобутий у Пхьончхані титул.

У ковзанярському спорті відбудеться фінал серед жінок. На дистанції 1000 м переможця визначатимуть 15 спортсменок. Старт змагань о 10:30.

Жінки змагатимуться і у фігурному катанні. Вони покажуть довільну програму, починаючи з 12:00. На льоду з'являться 25 найкращих фігуристок планети.

Нарешті командні змагання в лижному двоборстві розпочнуться о 13:00. Чоловіки на першому етапі стрибатимуть з трампліна. На другому ж – бігтимуть естафету 4х5 км.

До слова, раніше підбили підсумки 16 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Україна виборола першу нагороду в Китаї.

Нагадаємо, що українська лижниця провалила допінг-тест на зимовій Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог