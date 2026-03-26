У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, завербованих РФ на війну проти України

За його словами, відомо про 15 громадян Зімбабве, які загинули на війні в Україні.

Також уряд Зімбабве активізує дипломатичні зусилля для повернення додому 66 громадян країни, які залишаються живими.

Сода зазначив, що громадяни Зімбабве отримували оманливі пропозиції про прибуткову роботу від "шахрайських агентств" із працевлаштування, які "використовували соціальні мережі як основний канал залучення".

Міністр розповів, що схема полягала в обіцянках високої зарплати та безпечних умов праці, а на практиці громадян позбавляли проїзних документів і "змушували брати участь у бойових діях".

"Вони отримують мінімальну підготовку або взагалі її не мають і потрапляють у ситуації, що загрожують їхньому життю. Коли зазнають поранення, гинуть або потрапляють у полон, вербувальники зникають, залишаючи родини у Зімбабве без інформації, підтримки та можливості притягти когось до відповідальності", - зазначив Сода.

Він додав, що у багатьох випадках обіцяна винагорода завербованим так і не виплачується.

За словами міністра, Зімбабве підтримує тісні відносини з Росією і наразі докладає зусиль для забезпечення повернення тих, хто вижив, а також репатріації тіл загиблих.