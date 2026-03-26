У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, завербованих РФ на війну проти України

У Зімбабве повідомили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України.
Про це заявив журналістам міністр інформації Зімбабве Жему Сода, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Читайте також: У Кенії озвучили кількість громадян, яких РФ завербувала на війну проти України
За його словами, відомо про 15 громадян Зімбабве, які загинули на війні в Україні.
Також уряд Зімбабве активізує дипломатичні зусилля для повернення додому 66 громадян країни, які залишаються живими.
Сода зазначив, що громадяни Зімбабве отримували оманливі пропозиції про прибуткову роботу від "шахрайських агентств" із працевлаштування, які "використовували соціальні мережі як основний канал залучення".
Міністр розповів, що схема полягала в обіцянках високої зарплати та безпечних умов праці, а на практиці громадян позбавляли проїзних документів і "змушували брати участь у бойових діях".
"Вони отримують мінімальну підготовку або взагалі її не мають і потрапляють у ситуації, що загрожують їхньому життю. Коли зазнають поранення, гинуть або потрапляють у полон, вербувальники зникають, залишаючи родини у Зімбабве без інформації, підтримки та можливості притягти когось до відповідальності", - зазначив Сода.
Він додав, що у багатьох випадках обіцяна винагорода завербованим так і не виплачується.
За словами міністра, Зімбабве підтримує тісні відносини з Росією і наразі докладає зусиль для забезпечення повернення тих, хто вижив, а також репатріації тіл загиблих.
Нагадаємо, Росія активно вербує громадян країн Африки на війну проти України.
Зокрема, раніше повідомлялося, що РФ завербувала на війну понад тисячу громадян Кенії. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.
Нещодавно на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.
Також бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли в полон у Покровську двох громадян Колумбії, які воювали на боці російських окупаційних сил.
Окрім того, ми повідомляли, що громадян Південної Африки обманом залучали до служби в російській армії та участі у бойових діях проти України. Їх змушували працювати в окопах у мороз, тривалий час залишали без води й належного харчування, а також змушували переховуватися від атак дронів.
Також зростає кількість ідентифікованих іноземців з Африки, які загинули, воюючи на боці Росії проти України. Нещодавно на Луганщині виявили тіла двох громадян Нігерії, що служили у складі армії РФ.
Детальніше про те, як Росія вербує африканців - читайте у матеріалі РБК-Україна.