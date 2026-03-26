В Зимбабве заявили о гибели 15 граждан, завербованных РФ на войну против Украины

В Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины.
Об этом заявил журналистам министр информации Зимбабве Жему Сода, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По его словам, известно о 15 гражданах Зимбабве, которые погибли на войне в Украине.
Также правительство Зимбабве активизирует дипломатические усилия для возвращения домой 66 граждан страны, которые остаются живыми.
Сода отметил, что граждане Зимбабве получали обманчивые предложения о прибыльной работе от "мошеннических агентств" по трудоустройству, которые "использовали социальные сети как основной канал привлечения".
Министр рассказал, что схема заключалась в обещаниях высокой зарплаты и безопасных условий труда, а на практике граждан лишали проездных документов и "заставляли участвовать в боевых действиях".
"Они получают минимальную подготовку или вообще ее не имеют и попадают в ситуации, угрожающие их жизни. Когда получают ранения, погибают или попадают в плен, вербовщики исчезают, оставляя семьи в Зимбабве без информации, поддержки и возможности привлечь кого-то к ответственности", - отметил Сода.
Он добавил, что во многих случаях обещанное вознаграждение завербованным так и не выплачивается.
По словам министра, Зимбабве поддерживает тесные отношения с Россией и сейчас прилагает усилия для обеспечения возвращения выживших, а также репатриации тел погибших.
Напомним, Россия активно вербует граждан стран Африки на войну против Украины.
В частности, ранее сообщалось, что РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.
Недавно в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
Также бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.
Кроме того, мы сообщали, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Их заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак дронов.
Также растет количество идентифицированных иностранцев из Африки, которые погибли, воюя на стороне России против Украины. Недавно на Луганщине обнаружили тела двух граждан Нигерии, служивших в составе армии РФ.
