Зима на паузі? Що буде з погодою в Україні завтра і де можливі пориви вітру

Четвер 04 грудня 2025 15:34
Зима на паузі? Що буде з погодою в Україні завтра і де можливі пориви вітру Завтра погода може бути місцями похмурою, але без істотних опадів (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - п'ятниці, 5 грудня - погода в Україні особливо не зміниться й очікується переважно без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що буде з погодою в останній робочий день тижня

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, впродовж наступної доби - 5 грудня - погода в Україні особливих змін не зазнає.

Зазначається, що теплу погоду без опадів зумовлюватимуть:

  • поле високого тиску;
  • тепла повітряна маса.

Зима на паузі? Що буде з погодою в Україні завтра і де можливі пориви вітруПрогноз погоди в Україні на 5 грудня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Вітер у п'ятницю очікується південно-східний, східний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с:

  • у більшості західних областей;
  • у Вінницькій області.

Температура повітря, за прогнозом синоптиків, вночі може бути такою:

  • по Україні - від 1 до 6 градусів тепла;
  • на сході країни та у Карпатах - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • в середньому по Україні - до 3-8 градусів вище нуля;
  • на крайньому заході країни, на півдні Одеської області в Криму - до 7-12°C.

Зима на паузі? Що буде з погодою в Україні завтра і де можливі пориви вітруПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди завтра у Києві та області

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода завтра очікується хмарна, з проясненнями.

Опадів також не передбачається.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 2 до 4 градусів вище нуля;
  • по області - від 1 до 6 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - 5-7°C;
  • по області - 3-8°C.

Зима на паузі? Що буде з погодою в Україні завтра і де можливі пориви вітруПрогноз погоди на завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Очікується, зокрема, що середня місячна температура повітря впродовж грудня може бути на кілька градусів вищою за норму.

Крім того, громадянам пояснили, що метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0 градусів - у бік зниження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як різкі зміни погоди наприкінці листопада - від рекордного тепла до снігу - вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Тим часом в УкрГМЦ повідомили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

