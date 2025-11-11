ua en ru
Україну завтра накриє дощами й мрякою: синоптик попередила, хто промокне найбільше

Вівторок 11 листопада 2025 14:52
UA EN RU
Україну завтра накриє дощами й мрякою: синоптик попередила, хто промокне найбільше Погода в Україні завтра буде здебільшого вологою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - середи, 12 листопада - в Україні переважатиме волога погода. При цьому в деяких областях опади можуть бути "більш відчутні".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де завтра буде найбільше дощів

Згідно з інформацією експерта, завтра волога погода переважатиме практично повсюди в Україні.

Водночас "більш відчутні" дощі очікуються:

  • у західних областях;
  • на сході України;
  • у Криму.

Ввечері 12 листопада більш суттєві дощі прогнозують також:

  • в Одеській області;
  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області.

"На решті території України - або хмарність, або мряка. Можна перебігати поміж краплинами", - зауважила синоптик.

Що буде з температурою повітря в Україні

За словами Діденко, "листопад зараз - у всій своїй красі".

"З туманами, дощами, похолоданнями й водночас теплою погодою. Так буде й завтра", - пояснила вона.

Зазначається, що температура повітря впродовж 12 листопада очікується невисока.

"Впродовж дня середи в більшості областей України +6+11 градусів. У Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині +12+16 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві погода завтра буде, найімовірніше, без "серйозних дощів".

"Хіба подекуди якесь невелике мокре. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, +6+8 градусів", - додала фахівець.

Які погодні "гойдалки" ймовірні пізніше

Згідно з попередніми прогнозами Діденко:

  • впродовж п'ятниці (14 листопада) й суботи (15 листопада) - може потеплішати до +10+12 градусів за Цельсієм;
  • у неділю (16 листопада) - знову похолоднішає (орієнтовно до 8 градусів вище нуля);
  • у понеділок (17 листопада) - знову потеплішає до +12 градусів за Цельсієм.

"Про магнітні бурі! Тривають сьогодні й протримаються ще 12-го та 13-го листопада, з п'ятниці попустить", - додала метеоролог.

Насамкінець вона порадила "обов'язково стежити за свіжими прогнозами погоди" на тлі коливань температури повітря й атмосферного тиску.

Україну завтра накриє дощами й мрякою: синоптик попередила, хто промокне найбільшеПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, погода в Україні - хмарна, з опадами різної інтенсивності. При цьому в деяких регіонах було оголошено штормове попередження.

Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

