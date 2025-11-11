Україну завтра накриє дощами й мрякою: синоптик попередила, хто промокне найбільше

Впродовж завтрашнього дня - середи, 12 листопада - в Україні переважатиме волога погода. При цьому в деяких областях опади можуть бути "більш відчутні".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Насамкінець вона порадила "обов'язково стежити за свіжими прогнозами погоди" на тлі коливань температури повітря й атмосферного тиску.

"Про магнітні бурі! Тривають сьогодні й протримаються ще 12-го та 13-го листопада, з п'ятниці попустить", - додала метеоролог.

"Хіба подекуди якесь невелике мокре. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, +6+8 градусів", - додала фахівець.

У Києві погода завтра буде, найімовірніше, без "серйозних дощів".

"Впродовж дня середи в більшості областей України +6+11 градусів. У Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині +12+16 градусів", - розповіла Діденко.

"З туманами, дощами, похолоданнями й водночас теплою погодою. Так буде й завтра", - пояснила вона.

За словами Діденко, "листопад зараз - у всій своїй красі".

"На решті території України - або хмарність, або мряка. Можна перебігати поміж краплинами", - зауважила синоптик.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, погода в Україні - хмарна, з опадами різної інтенсивності. При цьому в деяких регіонах було оголошено штормове попередження.

Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

