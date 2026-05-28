Зі своєю чашкою за квасом чи кавою: чому продавці мають повне право вам відмовити

У спекотну погоду українці частіше купують холодні напої, однак неправильне зберігання такої продукції може бути небезпечним для здоров’я. Варто уважно перевіряти умови продажу та якість напоїв, особливо влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

На що дивитися при купівлі напоїв

У відомстві радять насамперед перевіряти інформацію на етикетці фасованих напоїв. Зокрема покупцям рекомендують звертати увагу:

на термін придатності;

умови зберігання;

склад продукції;

наявність обов’язкової інформації про товар.

Також важливо, щоб напої зберігалися при температурі від 0 до 20 градусів та не перебували під прямими сонячними променями.

Які ризики є у напоїв на розлив

Окремо в Держпродспоживслужбі наголосили на правилах продажу напоїв на розлив або тих, що готуються безпосередньо у закладі.

У такому випадку продавець також зобов’язаний надати інформацію про продукт на вимогу споживача.

Крім того, особливу увагу варто звертати на чистоту посуду, в який наливають напої.

Чи можна приходити зі своєю чашкою

Останнім часом в Україні стає популярною відмова від одноразового посуду, особливо пластикового. Через це деякі заклади дозволяють наливати напої у власну тару покупця.

Однак у Держпродспоживслужбі нагадують: продавець відповідає за дотримання гігієнічних норм. Тому якщо чистота посуду клієнта викликає сумніви, продавець має право відмовити у продажу напою в цю тару.

Чому це важливо влітку

У спеку напої псуються значно швидше, особливо якщо зберігаються неправильно.

Саме тому у відомстві закликають українців уважно ставитися до якості продукції та не купувати напої у місцях, де порушуються санітарні умови або правила зберігання.