Овочі без "хімії": як розпізнати високий вміст нітратів і вибрати безпечні продукти
З появою перших весняних овочів на ринках та в магазинах зростає ризик харчових отруєнь і споживання продуктів із надмірним вмістом нітратів. Фахівці нагадали правила безпечного вибору свіжої продукції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
Головне:
- Купуйте овочі лише у спеціально відведених місцях (ринки, торговельні мережі).
- Завжди перевіряйте документи про походження та безпечність товару.
- Ознаки псування на овочах - сигнал про можливе перевищення нітратів.
- Ретельне миття продуктів є обов’язковим правилом гігієни.
Як вибрати безпечні продукти
Фахівці зазначають, що стихійна торгівля не гарантує якості продуктів. Натомість на офіційних ринках та в магазинах продукція проходить обов’язковий контроль. На вимогу покупця реалізатор зобов’язаний надати документи, що підтверджують безпеку овочів.
"Звертайте увагу на зовнішній вигляд овочів. Якщо на них є сліди псування - це значно збільшує ризик перевищення кількості нітратів в них", - кажуть у відомстві.
На що звернути увагу при виборі:
- Зовнішній вигляд: продукт має бути свіжим, без плісняви, темних плям чи в’ялих ділянок.
- Запах: природний аромат без сторонніх різких запахів.
- Чистота: відсутність великого нальоту ґрунту та бруду на листі зелені.
- Умови зберігання: овочі мають перебувати у чистих та прохолодних місцях.
Також важливо стежити за терміном реалізації, особливо для швидкопсувної зелені. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути негативних наслідків для здоров’я.
Раніше ми писали про те, що зараз в Україні переважають тепличні овочі з Туреччини, Єгипту та Польщі. За прогногазми УКАБ, уже наприкінці квітня у магазини надійде більше вітчизняної продукції, це знизить варість. Втім, значне здешевшання очікують аж у червні, коли з'являться ґрунтові овочі.
