Овочі без "хімії": як розпізнати високий вміст нітратів і вибрати безпечні продукти

З появою перших весняних овочів на ринках та в магазинах зростає ризик харчових отруєнь і споживання продуктів із надмірним вмістом нітратів. Фахівці нагадали правила безпечного вибору свіжої продукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook .

Головне: Купуйте овочі лише у спеціально відведених місцях (ринки, торговельні мережі).

(ринки, торговельні мережі). Завжди перевіряйте документи про походження та безпечність товару.

та безпечність товару. Ознаки псування на овочах - сигнал про можливе перевищення нітратів.

Ретельне миття продуктів є обов’язковим правилом гігієни.

Як вибрати безпечні продукти

Фахівці зазначають, що стихійна торгівля не гарантує якості продуктів. Натомість на офіційних ринках та в магазинах продукція проходить обов’язковий контроль. На вимогу покупця реалізатор зобов’язаний надати документи, що підтверджують безпеку овочів.

"Звертайте увагу на зовнішній вигляд овочів. Якщо на них є сліди псування - це значно збільшує ризик перевищення кількості нітратів в них", - кажуть у відомстві.

На що звернути увагу при виборі:

Зовнішній вигляд: продукт має бути свіжим, без плісняви, темних плям чи в’ялих ділянок.

продукт має бути свіжим, без плісняви, темних плям чи в’ялих ділянок. Запах: природний аромат без сторонніх різких запахів.

природний аромат без сторонніх різких запахів. Чистота: відсутність великого нальоту ґрунту та бруду на листі зелені.

відсутність великого нальоту ґрунту та бруду на листі зелені. Умови зберігання: овочі мають перебувати у чистих та прохолодних місцях.

Також важливо стежити за терміном реалізації, особливо для швидкопсувної зелені. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути негативних наслідків для здоров’я.