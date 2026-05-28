ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Со своей чашкой за квасом или кофе: почему продавцы имеют полное право вам отказать

06:40 28.05.2026 Чт
3 мин
Нарушение правил хранения и условий продажи напитков летом может иметь серьезные последствия
aimg Татьяна Веремеева
Со своей чашкой за квасом или кофе: почему продавцы имеют полное право вам отказать Фото: Украинцам объяснили, как безопасно покупать напитки летом (freepik.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В жаркую погоду украинцы чаще покупают холодные напитки, однако неправильное хранение такой продукции может быть опасным для здоровья. Стоит внимательно проверять условия продажи и качество напитков, особенно летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Читайте также: Некачественный товар или услуга? Как подать жалобу и защитить свои права

Главное:

  • Летняя опасность: В жару прохладительные напитки портятся значительно быстрее.
  • Проверка этикетки: Покупая фасованные напитки, обязательно проверяйте срок годности, состав, условия хранения и наличие маркировки.
  • Напитки на разлив: Заказывая квас, лимонад или холодный кофе, обращайте внимание на чистоту рабочего места и посуды.
  • Нюанс с собственной посудой: Если ваша чашка покажется продавцу грязной, он имеет полное право отказать в услуге.
  • Главное правило: Полностью откажитесь от покупки напитков в местах стихийной торговли, где очевидно нарушаются санитарные нормы.

На что смотреть при покупке напитков

В ведомстве советуют прежде всего проверять информацию на этикетке фасованных напитков. В частности покупателям рекомендуют обращать внимание:

  • на срок годности;
  • условия хранения;
  • состав продукции;
  • наличие обязательной информации о товаре.

Также важно, чтобы напитки хранились при температуре от 0 до 20 градусов и не находились под прямыми солнечными лучами.

Какие риски есть у напитков на разлив

Отдельно в Госпродпотребслужбе отметили правила продажи напитков на разлив или тех, которые готовятся непосредственно в заведении.

В таком случае продавец также обязан предоставить информацию о продукте по требованию потребителя.

Кроме того, особое внимание стоит обращать на чистоту посуды, в которую наливают напитки.

Можно ли приходить со своей чашкой

В последнее время в Украине становится популярным отказ от одноразовой посуды, особенно пластиковой. Поэтому некоторые заведения позволяют наливать напитки в собственную тару покупателя.

Однако в Госпродпотребслужбе напоминают: продавец отвечает за соблюдение гигиенических норм. Поэтому если чистота посуды клиента вызывает сомнения, продавец имеет право отказать в продаже напитка в эту тару.

Почему это важно летом

В жару напитки портятся значительно быстрее, особенно если хранятся неправильно.

Именно поэтому в ведомстве призывают украинцев внимательно относиться к качеству продукции и не покупать напитки в местах, где нарушаются санитарные условия или правила хранения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как распознать настоящие органические продукты и не купить подделку. Органическая продукция имеет специальную маркировку, государственный логотип и сертификат производителя, который подтверждает соответствие стандартам. Также потребителям советуют внимательно проверять упаковку и при необходимости просить у продавца копию сертификата.

Также мы писали, как безопасно выбирать весенние овощи и избежать продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. В Госпродпотребслужбе советуют покупать овощи только на официальных рынках и в магазинах, проверять документы об их безопасности и обращать внимание на внешний вид продукции. Специалисты отмечают, что испорченные или неправильно сохраненные овощи могут быть опасными для здоровья.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Держпродспоживслужба Напитки
Новости
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Аналитика
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине