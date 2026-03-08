Зі шведським корінням та дронами: що відомо про корабель БК-16, який ЗСУ уразили в Криму

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту 02510 "БК-16" – це серія російських високошвидкісних транспортно-десантних катерів, побудованих на замовлення ВМФ Росії.

Історія катерів

Катери проекту 02510 "БК-16" побудовані на базі малого бойового катера CombatBoat 90 розробки шведської компанії Dockstavarvet, яка структурною частиною фірми Saab. Серійне виробництво катерів росіяни розгорнули на суднобудівному заводі "Рибінська верф, що входить до концерну "Калашников".

У листопаді 2014 року перший катер БК-16 було доставлено до тимчасово окупованого Севастополя для проведення випробувань.

Вперше катери застосовувались росіянами у бойових діях у березні 2022 року у порту Бердянська. Влітку того ж року з'явилося відео застосування катерів БК-16 в акваторії Дніпра.

Озброєння катера

Основна бойова складова катера – це дистанційно-керований модуль від "Калашнікова". До його складу входить кулемет 12,7 мм, або один гранатомет 40 мм, також чотири кулемети 7,62 мм й чотири морські міни, або пускова установка керованих ракет.

Також катери оснащуються легкими дронами ZALA, що можуть транслювати відео в режимі реального часу на відстані до 25 кілометрів.