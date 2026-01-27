Журналістка-шпигунка: як агентка Лукашенка намагалася проникнути до ГУР (відео)

СБУ затримала у Києві білоруську шпигунку, яка працювала на КДБ і намагалася проникнути до ГУР МО України для збору розвідданих та вербування агентів.

Як пише РБК-Україна , про це повідомили в офіційному Telegram-каналі СБУ та ГУР .

За даними СБУ, 35-річна громадянка Білорусі діяла під прикриттям журналістської діяльності та намагалася використати професійні контакти для розширення зв’язків серед українських політиків, військових і іноземних дипломатів.

За даними джерел РБК-Україна в українських спецслужбах, йдеться про Інну Кардаш.

За версією слідства, Кардаш працювала на КДБ з 2015 року під прикриттям журналістської діяльності. Насправді ж вона намагалася проникнути до ГУР, збирала інформацію про білорусів та росіян, які воюють у складі ЗСУ, а також про китайських дипломатів у Києві.

Під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй виїхати до однієї з країн ЄС для інструктажу, під час якого вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів та росіян, що допомагають Україні, а також встановити неформальні контакти з представниками Посольства КНР для розвідки.

Повернувшись у Київ, шпигунка спробувала влаштуватися до штабного підрозділу ГУР, де потрапила під контроль Власної безпеки.

Операція по затриманню

СБУ та ГУР провели довготривалу оперативну гру, документуючи всі дії шпигунки та через неї дезінформуючи білоруську спецслужбу. Завдяки цьому вороже агентство отримувало лише контрольовану інформацію, а спроби вербування потенційних агентів були зафіксовані.

Після збору доказів СБУ затримала шпигунку поблизу її місця проживання. У неї вилучено смартфон та диктофон, на яких вона фіксувала закриті відомості. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Якщо вину Інни Кардаш буде в суді доведено, то їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперація проводилася за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.