Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі

Від лютого 2026 року з Польщі в Україну поетапно збільшать потужності для імпорту газу до 18,4 млн куб. м на добу. Це посилить стабільність опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Нові ліміти

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого.

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

Як зазначив міністр енергетики, це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи та для критичної інфраструктури.

Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу.

Статистика імпорту

"Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу - понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG", - зазначив у дописі Шмигаль.

Міністр енергетики подякував польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням української енергетичної стійкості.