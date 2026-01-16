ua en ru
ФСБ отримувало дані через планшет дитини: суд виніс вирок шпигунці з Костянтинівки

Донецька область, П'ятниця 16 січня 2026 18:22
ФСБ отримувало дані через планшет дитини: суд виніс вирок шпигунці з Костянтинівки Ілюстративне фото: вирок суду (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Мешканку Костянтинівки засудили до 15 років за державну зраду за передачу ФСБ РФ розвідданих про українські війська через планшет дитини.

Як пише РБК-Україна, про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2025 року жінка через місцевий Telegram-канал вийшла на контакт із представником російської спецслужби та почала надавати інформацію про переміщення та розташування української техніки і підрозділів власною ініціативою.

Для цього вона використовувала планшет, наданий закладом освіти для дистанційного навчання своєї дитини.

Жінка відзначала на електронній карті місця зосередження військової техніки, повідомляла про звуки роботи озброєння та інформувала про розташування штабу Сил оборони у населеному пункті. Під час спілкування з представником ворожої спецслужби вона не приховувала сподівання, що надані дані допоможуть державі-агресору завдавати удари по Україні.

Досудове розслідування проводилося Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях. Слідчі зібрали докази електронної переписки, геолокаційні позначки на карті та свідчення, що підтверджують злочинні дії мешканки.

В кінцевому підсумку суд ухвалив призначити жінці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури наголошує, що співпраця з ворогом суворо карається і будь-які спроби передати розвіддані державі-агресору розцінюються як тяжкий злочин.

Інші затримання шпигунів

Днями СБУ затримала агентурну групу російської воєнної розвідки, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини.

Також нещодавно Служба безпеки України затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати поліцейських і втекти після цього до РФ.

А ще СБУ та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агентку Росії, яка 4 січня влаштувала підрив автомобіля військовослужбовця. Теракт стався в одному з районів Києва.

