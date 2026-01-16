ua en ru
Готували дрони-бомбери для атак по Одесі "зсередини": затримано агентурну групу РФ

Одеса, П'ятниця 16 січня 2026 10:08
UA EN RU
Готували дрони-бомбери для атак по Одесі "зсередини": затримано агентурну групу РФ Фото: СБУ затримала агентурну групу РФ, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України затримала агентурну групу російської воєнної розвідки, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі "зсередини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) в Одесі. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів напередодні спланованого запуску дронів, коли у них уже була готова бойова частина для скиду і погоджена російським куратором "ціль" для удару - одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Як встановило розслідування, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

За матеріалами справи, спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для СВП і спорядив ними безпілотник.

Далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені "локації" вони позначили на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ.

Після погодження "цілі" з російським спецслужбістом вони розпочинати підготовку повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Фото: СБУ затримала агентурну групу РФ, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі (t.me/SBUkr)

Під час обшуків у фігурантів вилучено квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати поліцейських і втекти після цього до РФ.

Також до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, який коригував ракетні удари по об’єктах військового інституту, де проходив навчання.

На такий же термін засудили ще одну агентку ФСБ. Жінка збирала розвіддані безпосередньо у прифронтовій зоні.

Окрім того, Служба безпеки України та Національна поліція по "гарячих слідах" затримали агентку Росії, яка 4 січня влаштувала підрив автомобіля військовослужбовця. Теракт стався в одному з районів Києва.

