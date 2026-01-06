Наводила ворожі удари по Краматорську: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми
Агентка російських спецслужб, яка коригувала ворожі атаки по Краматорську та околицях міста, отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.
Зрадницю - 54-річну місцеву бібліотекарку - було викрито в жовтні 2024 року на Донеччині. Згідно з матеріалами розслідування, вона наводила комбіновані російські удари по Краматорську та його околицях.
Основними цілями окупантів, по яких агентка допомагала завдавати ударів, були командні пункти ЗСУ, склади з боєприпасами та вогневі позиції української артилерії.
Для отримання розвідданих зловмисниця відвідувала прифронтову місцевість та знімала локації українських військ на телефонну камеру.
Співробітники СБУ затримали зрадницю за місцем проживання, після чого під час обшуків вилучили в неї смартфон із доказами її співпраці з ФСБ.
Жінку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Інші вироки агентам ФСБ
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі засудили ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по місту. Йому присудили 15 років тюрми.
Такий же термін отримав агент білоруського КДБ на Волині, який шпигував за українськими прикордонниками.
Крім того, в Одесі агентка РФ отримала 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, жінка фотографувала військові об’єкти в курортному місті та позначала їхні координати на гугл-картах.
Також колишній український військовий отримав 15 років тюрми за дезертирство та державну зраду. Він шпигував на користь країни-агресорки.