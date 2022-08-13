Журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС: что случилось
Журналистам российского СМИ "Известия" Ксение Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых ранее задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Европейски союз на три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Известий".
"Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны", - говорится в документе об аннулировании визы.
Журналистов задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллин. "Известия" утверждают, что они находились в Эстонии как туристы, но "не смогли проигнорировать последние события" и решили подготовить материал об ограничении выдачи виз российским гражданам и лишении танка Т-34 статуса памятника.
При этом начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми сообщил, что журналисты вели пропагандистскую деятельность.
Напомним, Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами.
Секретарь СНБО Алексей Данилов поблагодарил страну за такое решение и заявил, что "Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости".