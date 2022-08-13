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Журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС: что случилось

Новина українською →
Эстония, Суббота 13 августа 2022 21:32
Журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС: что случилось Иллюстративное фото: журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС (unhcr.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Журналистам российского СМИ "Известия" Ксение Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых ранее задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Европейски союз на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Известий".

"Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны", - говорится в документе об аннулировании визы.

Журналистов задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллин. "Известия" утверждают, что они находились в Эстонии как туристы, но "не смогли проигнорировать последние события" и решили подготовить материал об ограничении выдачи виз российским гражданам и лишении танка Т-34 статуса памятника.

При этом начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми сообщил, что журналисты вели пропагандистскую деятельность.

Напомним, Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов поблагодарил страну за такое решение и заявил, что "Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости".

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