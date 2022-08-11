ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов о решении Эстонии: РФ должна быть в карантине, пока не излечится от мании величия

Новина українською →
Украина, Четверг 11 августа 2022 16:23
Данилов о решении Эстонии: РФ должна быть в карантине, пока не излечится от мании величия Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине отреагировали на принятие решения Латвией, признать РФ государством-спонсором терроризма и правительством Эстонии, закрыть въезд россиянам с шенгенскими визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов заявил о благодарности властям в Латвии и Эстонии, за законодательные и юридические инициативы, которые касаются наказания России за ее вторжение в Украину.

"Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что силы обороны Украины помогут РФ "выработать иммунитет к российскому штамму фашизма".

Напомним, что сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма.

Также в Эстонию запретила въезд россиянам с шенгенскими визами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Эстония Алексей Данилов Война в Украине
NEWS
McDonald’s возобновляет работу в Украине
McDonald’s возобновляет работу в Украине
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать