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Журналістам "Известий" заборонили в'їзд в ЄС: що сталося

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Естонія, Субота 13 серпня 2022 21:32
Журналістам "Известий" заборонили в'їзд в ЄС: що сталося Ілюстративне фото: журналістам "Известий" заборонили в'їзд в ЄС (unhcr.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Журналістам російського ЗМІ "Известия" Ксенії Солдатовій і Дмитру Тимофєєву, яких раніше затримали в Естонії, анулювали візи і заборонили в'їзд до Європейського Союзу на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Известий".

"Віза визнана недійсною, рішення прийнято на підставі наступних причин: умови і мета передбачуваного перебування не були розпізнані", - йдеться в документі про анулювання візи.

Журналістів затримали 12 серпня під час їх поїздки на поїзді з Нарви в Таллінн. "Известия" стверджують, що вони перебували в Естонії як туристи, але "не змогли проігнорувати останні події" і вирішили підготувати матеріал про обмеження видачі віз російським громадянам і позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника.

При цьому начальник прикордонного управління Східної префектури Урмас Елмі повідомив, що журналісти вели пропагандистську діяльність.

Нагадавши, Естонія заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами.

Секретар РНБО Олексій Данилов подякував країні за таке рішення і заявив, що "Росія повинна перебувати в режимі повного карантину, поки не вилікується від манії величі і комплексу недоімперськості".

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Естонія
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