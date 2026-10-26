Жовтневе тепло завершується. Як може змінитись погода в Україні на початку листопада

Особливості погоди в жовтні 2026 року

"Жовтень тримає тепло, але атмосфера вже готується до змін", - розповів синоптик.

Він нагадав також, що:

жовтень 2026 року був щедрим на тепло й дощі ;

; лише кілька днів на початку місяця відзначилися прохолодою (тоді як в решту часу зберігається "стійка аномалія тепла").

"За попередніми підрахунками, середня температура повітря в жовтні 2026 року вже перевищує кліматичну норму на 3,5°С і він може стати другим з найтепліших за увесь період метеорологічних спостережень", - повідомив Постригань.

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Як може змінитись погода на початку листопада

Очільник обласного центру з гідрометеорології розповів, що на початку останнього місяця осені - листопада 2026 року - може змінитись конфігурація баричних систем над Європою.

Про це, за його словами, свідчать наявні станом на зараз дані від провідних світових моделей прогнозування.

"Комфортне і стабільне тепло (у жовтні, - Ред.) не скасовує сезонних змін", - зауважив фахівець.

Постригань пояснив, що взаємодія Азорського та східного антициклонів "можуть створити умови вторгнення холодного континентального повітря на територію України".

Тому вже зараз, на думку експерта, "варто максимально ефективно використати осіннє тепло для робіт на відкритому повітрі, завершення сезонних справ".

"Осінь поступово рухається до своєї холоднішої фази", - підсумував синоптик.