Октябрьское тепло заканчивается. Как может измениться погода в Украине в начале ноября

Особенности погоды в октябре 2026 года

"Октябрь держит тепло, но атмосфера уже готовится к переменам", - рассказал синоптик.

Он напомнил также, что:

октябрь 2026 года был щедрым на тепло и дожди ;

; лишь несколько дней в начале месяца ознаменовались прохладой (тогда как в остальное время сохраняется "стойкая аномалия тепла").

"По предварительным подсчетам, средняя температура воздуха в октябре 2026 года уже превышает климатическую норму на 3,5°С и он может стать вторым из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений", - сообщил Постригань.

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Как может измениться погода в начале ноября

Глава областного центра по гидрометеорологии рассказал, что в начале последнего месяца осени - ноября 2026 года - может измениться конфигурация барических систем над Европой.

Об этом, по его словам, свидетельствуют имеющиеся по состоянию на сейчас данные от ведущих мировых моделей прогнозирования.

"Комфортное и стабильное тепло (в октябре, - Ред.) не отменяет сезонных изменений", - заметил специалист.

Постригань объяснил, что взаимодействие Азорского и восточного антициклонов "может создать условия вторжения холодного континентального воздуха на территорию Украины".

Поэтому уже сейчас, по мнению эксперта, "следует максимально эффективно использовать осеннее тепло для работ на открытом воздухе, завершения сезонных дел".

"Осень постепенно двигается к своей более холодной фазе", - подытожил синоптик.