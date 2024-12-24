Жовтий рівень небезпеки. На мешканців Києва та області насувається негода

Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Київ та область насувається туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 метрів.
На це небезпечне метеорологічні явище очікують:
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Прогноз УкрГМЦ на 24-25 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
У прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:
Тим часом пішоходів закликають:
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