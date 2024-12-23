Свята по-новому. Коли Різдво в Україні та звідки взялись дві дати
Після того, як Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, дати деяких звичних для нас свят змістились. Тим часом Різдво Христове українці можуть святкувати як у грудні, так і в січні.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Чому Різдво в Україні можуть святкувати у різні дати
У сучасних умовах соціальний і культурний контекст юліанського календаря, якого раніше дотримувалась значна частина церковних парафій в Україні, докорінно змінилися.
Більшістю громадян він почав сприйматись не стільки як пов'язаний з давніми українськими традиціями, скільки як пов'язаний з російською церковною культурою.
З огляду на таку ситуацію у травні 2023 року за результатом Архієрейського Собору Української Православної Церкви (ПЦУ) було схвалено постанову "Про врегулювання календарного питання в ПЦУ".
Згідно з нею, Церква мала перейти на використання новоюліанського календаря, позбавленого деяких недоліків юліанського і суттєво точнішого (ближчого до астрономічних подій), ніж григоріанський.
Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
14 липня 2023 року Верховна Рада схвалила закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України. 28 липня документ підписав президент Володимир Зеленський.
Згідно з ним святкування Різдва в Україні було перенесено з 7 січня (як це було раніше) на 25 грудня.
27 липня 2023 року - під час Помісного Собору ПЦУ - перехід України на новоюліанський календар було затверджено остаточно більшістю голосів.
З огляду на таку ситуацію з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар (оскільки саме ця дата є початком нового церковного року).
Отже, офіційно - за новоюліанським календарем - Різдво Христове (або Різдво Господнє) припадає на 25 грудня. Цього року це - середа.
Дата Різдва за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info)
Водночас Святвечір 2024 року настане у вівторок, 24 грудня.
Попри офіційні зміни, кожна громада в Україні має право самостійно визначитися з датою святкування.
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі для РБК-Україна раніше пояснив, що Церква не забороняє жити за старим календарем тим, хто цього хоче.
Проте кожна парафія має самостійно визначитись - якого церковного календаря дотримуватись, адже церковна спільнота "живе не числами, не датами, не календарем в якому є дати та місяці".
"Вона живе річним або службовим... (святковим) циклом. І тому, фактично, немає жодної потреби двічі святкувати великі свята", - зауважив експерт.
Виходячи з цього, в Україні дійсно можуть бути "два Різдва". Точніше дві дати, в які можна відзначати день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.
Водночас святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня - двічі - православна людина не може.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як "вирахували" календарну дату Різдва Христового.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2024, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ, закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна.
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