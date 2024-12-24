Желтый уровень опасности. На жителей Киева и области надвигается непогода

Какой погоды ждать в Киеве и области

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Киев и область надвигается туман, при котором видимость может быть на уровне 200-500 метров.

Это опасное метеорологические явление ожидают:

в течение ближайших нескольких часов

с удержанием до конца суток 24 декабря (когда украинцы будут отмечать Рождественский сочельник)

с удержанием ночью и утром 25 декабря (в день Рождества Христова)

"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Прогноз УкрГМЦ на 24-25 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения

избегать резких маневров на дороге

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом

при остановке - включить аварийную световую сигнализацию

Тем временем пешеходов призывают: