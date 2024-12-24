Желтый уровень опасности. На жителей Киева и области надвигается непогода

Синоптики предупреждают жителей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Киев и область надвигается туман, при котором видимость может быть на уровне 200-500 метров.
Это опасное метеорологические явление ожидают:
"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Прогноз УкрГМЦ на 24-25 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:
Тем временем пешеходов призывают:
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