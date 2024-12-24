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Желтый уровень опасности. На жителей Киева и области надвигается непогода

В Киеве и области прогнозируют опасные метеорологические явления (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Киев и область надвигается туман, при котором видимость может быть на уровне 200-500 метров.

Это опасное метеорологические явление ожидают:

"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Прогноз УкрГМЦ на 24-25 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения
  • избегать резких маневров на дороге
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
  • при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом
  • при остановке - включить аварийную световую сигнализацию

Тем временем пешеходов призывают:

  • быть внимательными
  • одевать светоотражающие элементы - фликеры (чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток)

Напомним, ранее мы рассказывали, от чего будет зависеть погода на Рождество.

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