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Жовті хмари та "брудний" дощ. До України дістався пил із Сахари

Фото: до України дістався пил із Сахари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Пил із Сахари дістався території України через що в окремих районах хмари можуть мати жовтуватий відтінок, а краплі дощі можуть бути "брудними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з супутниковим зображенням, пил прослідковується над південними та центральними районами України й наразі поширюється на північ

"Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах", - пише гідрометеорологічний центр. 

Циклони й повітряні маси прискорять вимивання пилу з атмосфери. Водночас в деяких районах хмари можуть мати жовтуватий відтінок, а дощові краплі - міститимуть пил й не будуть кришталево чистими. 

Фото: до України дістався пил із Сахари (facebook.com/UkrHMC)

Пил із Сахари 

В кінці березня, з південного заходу на території України поширилося тепле повітря африканського походження. Вже в перші числа квітня до країни дістався також й пил із Сахари. Тоді ж синоптики попередили, що він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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