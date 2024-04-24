Жовті хмари та "брудний" дощ. До України дістався пил із Сахари

Згідно з супутниковим зображенням, пил прослідковується над південними та центральними районами України й наразі поширюється на північ.

"Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах", - пише гідрометеорологічний центр.

Циклони й повітряні маси прискорять вимивання пилу з атмосфери. Водночас в деяких районах хмари можуть мати жовтуватий відтінок, а дощові краплі - міститимуть пил й не будуть кришталево чистими.

Фото: до України дістався пил із Сахари (facebook.com/UkrHMC)

Пил із Сахари

В кінці березня, з південного заходу на території України поширилося тепле повітря африканського походження. Вже в перші числа квітня до країни дістався також й пил із Сахари. Тоді ж синоптики попередили, що він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.