Желтые облака и "грязный" дождь. В Украину добралась пыль из Сахары

Пыль из Сахары добралась до территории Украины из-за чего в отдельных районах облака могут иметь желтоватый оттенок, а капли дождя могут быть "грязными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
Согласно спутниковому изображению, пыль прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.
"Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли по каплям воды в облаках и осадках", - пишет гидрометеорологический центр.
Циклоны и воздушные массы ускорят вымывание пыли из атмосферы. В то же время в некоторых районах облака могут иметь желтоватый оттенок, а дождевые капли будут содержать пыль и не будут кристально чистыми.
Фото: в Украину добралась пыль из Сахары (facebook.com/UkrHMC)
В конце марта, с юго-запада на территории Украины распространился теплый воздух африканского происхождения. Уже в первые числа апреля до страны добралась также пыль из Сахары. Тогда же синоптики предупредили, что она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.
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