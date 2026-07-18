Жорстоко били посеред міста: у Львові поліція розслідує дії працівників ТЦК

Що показало відео

Львівський депутат та громадський активіст Ігор Зінкевич оприлюднив у Facebook відео інциденту, яке йому надіслав підписник. За словами депутата, особисто на місці події він не був, тому не знає всіх її обставин.

"За словами очевидця, чоловіки у формі, які, ймовірно, є працівниками ТЦК, застосували фізичну силу до хлопця, після чого силоміць затягнули його до мікроавтобуса", - написав Зінкевич.

Відео інциденту (facebook.com/igor.zinkevych)

Він зазначив, що очікує на офіційний коментар від ТЦК, аби мати повну картину того, що сталося.

"Якщо інформація, зафіксована на відео, підтвердиться, то такі дії є неприпустимими. У правовій державі будь-які повноваження мають реалізовуватися виключно в межах закону, без насильства та приниження людської гідності", - додав депутат.

Реакція поліції

У поліції Львівщини підтвердили, що 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

За цим фактом дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників.