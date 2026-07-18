Жестоко избивали посреди города: во Львове полиция расследует действия работников ТЦК

Что показало видео

Львовский депутат и общественный активист Игорь Зинкевич обнародовал в Facebook видео инцидента, которое ему послал подписчик. По словам депутата, лично на месте происшествия он не был, потому не знает всех его обстоятельств.

"По словам очевидца, мужчины в форме, вероятно, работники ТЦК, применили физическую силу к парню, после чего насильно затащили его в микроавтобус", - написал Зинкевич.

Видео инцидента (facebook.com/igor.zinkevych)

Он отметил, что ожидает официальный комментарий от ТЦК, чтобы иметь полную картину произошедшего.

"Если информация, зафиксированная на видео, подтвердится, то такие действия недопустимы. В правовом государстве любые полномочия должны реализовываться исключительно в рамках закона, без насилия и унижения человеческого достоинства", - добавил депутат.

Реакция полиции

В полиции Львовской области подтвердили, что 17 июля около 16:40 на площади Галицкой во время конфликта между 34-летним местным жителем и военнослужащими ТЦК мужчина получил легкие телесные повреждения.

По этому факту дознаватели Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство по части 1 статьи 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям всех участников.