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"Жорсткий крок проти Мінська". Польща обмежить доходи Білорусі від транзиту

Варшава, Середа 03 липня 2024 09:00
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"Жорсткий крок проти Мінська". Польща обмежить доходи Білорусі від транзиту Фото: Польща хоче ввести перевірки на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща хоче обмежити доходи Білорусі від транзиту. Тому на великому транзитному терміналі запровадять перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Як зазначає видання, було прийнято рішення запровадити дуже ретельний контроль на митному терміналі на кордоні Польщі та Білорусі. Йдеться термінал Малашевичі Люблінського воєводства.

Польські дипломати заявили виданню, що це має бути "жорсткий крок проти Мінська".

У Малашевичах знаходиться так званий "сухий порт", через який проходять левова частка товарів зі сходу, включаючи наземні постачання з Китаю. Вони їдуть залізницею до європейських країн. Транзит є значним джерелом доходу білоруського режиму. Обмеження транзиту може призвести до наслідків.

Міністерство закордонних справ Польщі розраховує на тиск Китаю на Білорусь. Як очікується, це має призвести до виконання лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком польських вимог.

RMF FM зазначає, що польська сторона вирішила проводити детальні та ретельні перевірки товарів, які в’їжджають. Метою перевірок є запобігання потраплянню небезпечних предметів і речовин до ЄС.

Видання також повідомляє, що кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська надійшов сигнал про те, що Польща "більше не терпітиме" міграційного тиску на кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.

Білорусь поки офіційно не коментувала та не давала відповіді на сигнали Польщі.

Конфлікт Польщі та Білорусі

Одна з причин конфлікту між країнами - це міграційна криза, коли тисячі нелегальних мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі з Білорусі. Крім того, конфлікт загострився з початку повномасштабної війни РФ проти України, коли Москва розмістила свої війська на території Білорусі.

Польща укріплює кордон з Білоруссю, збудувала паркан, а також заявила про будівництво сучасних фортифікацій.

Також, за даними Reuters, Польща та балтійські країни запропонували ЄС збудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

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