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"Жесткий шаг против Минска". Польша ограничит доходы Беларуси от транзита

Варшава, Среда 03 июля 2024 09:00
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"Жесткий шаг против Минска". Польша ограничит доходы Беларуси от транзита Фото: Польша хочет ввести проверки на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша хочет ограничить доход Беларуси от транзита. Поэтому на большом транзитном терминале будут введены проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Как отмечает издание, было принято решение о введении очень тщательного контроля на таможенном терминале на границе Польши и Беларуси. Речь идет о терминале Малашевичи Люблинского воеводства.

Польские дипломаты заявили, что это должен быть "жесткий шаг против Минска".

В Малашевичах находится так называемый "сухой порт", через который проходят львиная доля товаров с востока, включая наземные поставки из Китая. Они едут по железной дороге в европейские страны. Транзит является существенным источником дохода белорусского режима. Ограничение транзита может привести к последствиям.

Министерство иностранных дел Польши рассчитывает на давление Китая на Беларусь. Как ожидается, это должно привести к исполнению лидером белорусского режима Александром Лукашенко польских требований.

RMF FM отмечает, что польская сторона решила проводить детальные и тщательные проверки въезжающих товаров. Целью проверок является предотвращение попадания опасных предметов и веществ в ЕС.

Издание также сообщает, что несколько дней назад по дипломатическим каналам в Минск поступил сигнал о том, что Польша "больше не будет терпеть" миграционное давление на границе, а также задержание польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута.

Беларусь пока официально не комментировала и не отвечала на сигналы Польши.

Конфликт Польши и Беларуси

Одна из причин конфликта между странами - это миграционный кризис, когда тысячи нелегальных мигрантов хотели прорваться на территорию Польши из Беларуси. Кроме того, конфликт обострился с начала полномасштабной войны РФ против Украины, когда Москва разместила свои войска на территории Беларуси.

Польша укрепляет границу с Беларусью, построила забор, а также заявила о строительстве современных фортификаций.

По данным Reuters, Польша и балтийские страны предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

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