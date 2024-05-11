Польща оголосила початок будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю
Польща оголосила, що продовжить укріплювати східний кордон. Варшава почне зводити сучасні фортифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує TVP Info.
Під час зустрічі з військовими поблизу східного кордону Туск заявив, що польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції.
"Насправді ми маємо справу з прогресуючою гібридною війною. Я хочу, щоб тут не було жодних сумнівів - країна з дедалі агресивнішими намірами щодо Польщі, така як Білорусь, є співорганізатором цієї практики на польському кордоні", - сказав глава польського уряду, наголосив, що коли мова йде про безпеку, то не буде "жодних обмежень".
При цьому Туск зазначив, що захист східного кордону - це важлива справа не лише для Польщі, а й для всієї Європи.
"Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасною фортифікацією, і ці укріплення у багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу. Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що вся Європа повинна буде - і я знаю, що ми цього досягнемо - інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та безпеку нашого кордону", - заявив він.
Фото: Туск оголосив про початок будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю (twitter.com/PremierRP)
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі
Варто зазначити, що між Польщею та Білоруссю протягом довгого періоду спостерігається напруження. Ситуація значно погіршилася після міграційної кризи, коли тисячі нелегальних мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі з Білорусі.
Тепер Польща посилює захист кордону. Варшава збудувала паркан на кордоні з Білоруссю. Також у Варшаві заявили, що можуть перекрити залізничне сполучення з країною-сусідкою.
Крім того, Польща раніше заявляла, що збиралася збудувати нову військову частину за 35 км від кордону з Білоруссю.
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