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Польща та країни Балтії хочуть збудувати 700 км ліній оборони на кордоні з РФ та Білоруссю

Брюссель, Четвер 27 червня 2024 08:50
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Польща та країни Балтії хочуть збудувати 700 км ліній оборони на кордоні з РФ та Білоруссю Фото: Польща та країни Балтії закликають збудувати лінію оборони на кордоні з РФ і Білоруссю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща та балтійські країни пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю. Відповідний лист вони направили до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Польща, Литва, Латвія та Естонія направили лист до ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі. Лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією та Білоруссю, заявили, що проект, спрямований на захист 27 країн блоку з 450 млн жителів, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз", - йдеться у листі.

Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

Лідери чотирьох країн ЄС вважають, що будівництво оборонної лінії повинно відбуватися в координації з НАТО. Як зазначає видання, йдеться про будівництво 700-кілометрової лінії оборони. Деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва у 2,5 млрд євро.

Очікується, що європейські інвестиції в оборону будуть однією з головних тем для обговорення лідерами ЄС на саміті.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Нагадаємо, Польща раніше почала укріплювати кордон з Білоруссю. Зокрема, причинами цього була міграційна криза, коли тисячі нелегальних мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі з Білорусі. Також одна з причин - розміщення російських військ, у тому числі "вагнерівців", на території Білорусі.

Раніше у Польщі заявили, що побудують нову військову частину за 35 км від кордону з Білоруссю.

Також нещодавно Варшава оголосила про будівництво сучасних фортифікацій на своєму східному кордоні.

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