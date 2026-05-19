Жорсткі ліміти в X: Маск обмежив безкоштовні акаунти

Як свідчать масові скарги користувачів на платформах X та Reddit, компанія без офіційних анонсів урізала обсяги щоденних публікацій для профілів без синьої галочки.

Відтепер на офіційній сторінці Довідкового центру X у розділі про технічні ліміти вказано, що неверифіковані облікові записи обмежені лише 50 оригінальними постами та 200 відповідями на добу.

Нові користувацькі правила постингу для безкоштовних акаунтів (скиншот: Х)

Такі нововведення викликали хвилю обурення серед бувалої аудиторії платформи, яка звикла до значно більшої свободи дій.

Технічні нюанси

Раніше загальне правило дозволяло користувачам публікувати до 2 400 оновлень на день. Цікаво те, що оновлена сторінка правил досі містить текстові згадки про старий ліміт у 2 400 апдейтів.

Надалі для зручності користувачів соцмережа надсилатиме спеціальні сповіщення з помилкою у момент, коли ліміт буде повністю вичерпано. Система детально розпише, якої саме межі - оригінальних дописів чи коментарів - досяг обліковий запис.

Боротьба з ботами проти падіння трафіку

Аналітики пов'язують такий крок із масштабною кампанією Ілона Маска, спрямованою на зниження рівня спаму та активності штучних бот-мереж на платформі. Ця стратегія розгортається вже тривалий час - так, торік у жовтні в X з'явилася спеціальна функція "Про цей акаунт", яка відкрито демонструє країну та регіон базування конкретного профілю.

З іншого боку, незадоволені користувачі запевняють, що така агресивна політика примусу до оплати може мати зворотний ефект. Радикальне урізання базових функцій здатне спровокувати чергову хвилю відтоку розчарованих юзерів на інші конкурентні майданчики.

Скільки коштуватиме зняття обмежень?

Для тих авторів контенту, які планують залишатися на платформі та публікувати дописи без щоденних лімітів, єдиним офіційним виходом залишається перехід на платні тарифні плани X Premium.

Наразі найдешевший доступний варіант передплати - базовий рівень (Basic) - коштує користувачам від 2 доларів на місяць або 32 долари за умови оформлення річного пакета. Оплата цього тарифу повністю знімає добові обмеження на створення оригінального контенту та комунікацію у коментарях.