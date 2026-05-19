Жесткие лимиты в X: Маск ограничил бесплатные аккаунты

На платформе X вводятся дополнительные строгие ограничения на активность пользователей, которые не имеют платной верификации. Теперь юзерам без синей галочки доступно лимитированное количество постов и реплаев ежесуточно.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Как свидетельствуют массовые жалобы пользователей на платформах X и Reddit, компания без официальных анонсов урезала объемы ежедневных публикаций для профилей без синей галочки.
Отныне на официальной странице Справочного центра X в разделе о технических лимитах указано, что неверифицированные учетные записи ограничены лишь 50 оригинальными постами и 200 ответами в сутки.
Такие нововведения вызвали волну возмущения среди бывалой аудитории платформы, которая привыкла к значительно большей свободе действий.
Ранее общее правило позволяло пользователям публиковать до 2 400 обновлений в день. Интересно то, что обновленная страница правил до сих пор содержит текстовые упоминания о старом лимите в 2 400 апдейтов.
В дальнейшем для удобства пользователей соцсеть будет присылать специальные оповещения с ошибкой в момент, когда лимит будет полностью исчерпан. Система подробно распишет, какого именно предела - оригинальных сообщений или комментариев - достигла учетная запись.
Аналитики связывают такой шаг с масштабной кампанией Илона Маска, направленной на снижение уровня спама и активности искусственных бот-сетей на платформе. Эта стратегия разворачивается уже длительное время - так, в октябре прошлого года в X появилась специальная функция "Об этом аккаунте", которая открыто демонстрирует страну и регион базирования конкретного профиля.
С другой стороны, недовольные пользователи уверяют, что такая агрессивная политика принуждения к оплате может иметь обратный эффект. Радикальное урезание базовых функций способно спровоцировать очередную волну оттока разочарованных юзеров на другие конкурентные площадки.
Для тех авторов контента, которые планируют оставаться на платформе и публиковать сообщения без ежедневных лимитов, единственным официальным выходом остается переход на платные тарифные планы X Premium.
Сейчас самый дешевый доступный вариант подписки - базовый уровень (Basic) - стоит пользователям от 2 долларов в месяц или 32 доллара при условии оформления годового пакета. Оплата этого тарифа полностью снимает суточные ограничения на создание оригинального контента и коммуникацию в комментариях.