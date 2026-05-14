X додає вкладку "Історія": платформа хоче утримувати вас у стрічці довше
Розробники X перетворили додаток на сервіс для відкладеного читання. Тепер замість звичних "Закладок" у мобільному застосунку з'явиться повноцінний розділ "Історія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост керівника відділу продуктів X Нікіти Біра.
Як працює нова вкладка "Історія"
З оновленням кнопка "Закладки" (Bookmarks) у лівому боковому меню офіційно змінила назву на "Історія" (History). На відміну від старої версії, де весь контент буквально був звалений докупи, нова сторінка інтелектуально розділяє вміст на чотири незалежні вкладки:
Bookmarks (Закладки): тут зберігаються дописи, які користувачі додали вручну через кнопку збереження.
Likes (Лайки): швидкий доступ до всього, що юзери вподобали (раніше цей розділ був захований у профілі користувача).
Videos (Відео): сюди автоматично потрапляють ролики, які або непереглянуті, або вже проглянуті.
Articles (Статті): спеціальний розділ для довгих текстів, які користувачі відкривали під час використання додатка.
Розробники наголошують, що розділ "Історія" є повністю приватним. Жоден інший користувач не зможе побачити ваші перегляди чи список збережених статей, навіть якщо профіль відкритий.
Today we're rolling out a new History tab on iOS to help you keep track of all your favorite content on X.— Nikita Bier (@nikitabier) May 12, 2026
Bookmarks, Long Videos, Articles and Likes will live here -- so you can always come back and continue watching or reading.
The Timeline moves fast, so we hope this… pic.twitter.com/4hUGQS6KJf
Стратегія "все в одному"?
Оновлення фактично робить X схожим на персоналізований агрегатор новин. Компанія активно просуває формат довгих статей, дозволяючи авторам і бізнесам публікувати тексти, що виходять за межі стандартних 280 символів стандартного посту.
Складається враження, що вкладка "Історія" має стати стимулом для людей проводити у додатку більше часу, читаючи аналітику та новини.
Такий крок є відповіддю розробників на глобальні зміни в інтернеті. Видавці та ЗМІ вже тривалий час спостерігають різке падіння трафіку з Google та Facebook через зміну алгоритмів. X бачить у цьому можливість переманити творців контенту до себе.
Замість того, щоб давати посилання на зовнішні сайти, платформа заохочує писати прямо в X, де нова вкладка "Історія" гарантує, що матеріал не загубиться і буде прочитаний пізніше.
Наразі функція запущена для користувачів iOS, а оновлення для Android та веб-версії очікується найближчим часом.
Аналітики переконані: це ще один крок Ілона Маска до перетворення колишнього Twitter на "супердодаток", який замінює собою і традиційні медіа, і відеохостинг, і браузер.