Жодної капітуляції: Пісторіус виступив проти примусу України до "мирної угоди"

У справі миру між Україною та Росією не може бути укладення мирної угоди шляхом примусу України до капітуляції. Також Україна повинна мати можливість захистити себе в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує n-tv .

На тлі активізації мирних переговорів Пісторіус застеріг під будь-якого примусу України до "односторонніх територіальних поступок". Також він відкинув можливість обмеження української армії, зазначивши, що країна повинна мати здатність захистити себе в майбутньому.

Пісторіус зазначив, що для цього потрібні сильна армія та надійні гарантії безпеки - в першу чергу від Сполучених Штатів. Також, за його словами, все, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО, або країн Євросоюзу, не повинно обговорюватися "над нашими головами".

"Іншими словами, ми самі вирішуємо своє майбутнє. І не повинно бути фальшивого миру для України. Не повинно бути миру, який означає капітуляцію", - резюмував він.